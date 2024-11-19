На выкуп дворца имени Ленина в собственность заложено 260 млн рублей

В бюджете Перми на 2025 год заложены средства на выкуп в городскую собственность дворца культуры имени Ленина. Об этом сегодня на пленарном заседании думы сообщила замглавы Перми Яна Фурман. Как сообщает Business class, со ссылкой на мэрию Перми, на эти цели предусмотрено 260 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продало объединение «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре стало известно, что краевые власти и религиозная организация договорились о выкупе объекта в муниципальную собственность.