Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге снабдят двумя смотровыми площадками

В Екатеринбурге на катке на площади 1905 года появится две смотровые площадки, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Одна, площадью 200 кв. м и со стеклянным заграждением, появится со стороны пр. Ленина, вторая — возле Дома актера. С них ледовые шоу сможет посмотреть любой желающий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас на площади уже завершили возведение каркаса теплого павильона, в нем укладывают пол и устанавливают внутренние перегородки. К концу недели работы планируют завершить, после чего начнут украшать объект. Павильон разделят на три части: для посетителей со своими коньками, для тех, кто планирует взять их в аренду, а также зал повышенной комфортности для желающих попасть на каток без очереди.

Рядом с павильоном разместят два ларька с едой, еще три появятся на самом катке, погреться в них можно будет не снимая коньков. Перед заливкой территорию под катком выровняют и покроют песком, который защитит брусчатку. Заливать каток можно будет, когда в городе установится минусовая температура. По периметру катка установлены пятиметровые искусственные ели, еще шесть елей появится на льду. Живая изгородь будет состоять из 150 деревьев.

Напомним, Исторический сквер в Екатеринбурге перекрыли для строительства там ледового городка. В этом году его перенесли с площади 1905 года, чтобы организовать там каток. На открытии катка 21 декабря пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Анна Капустина