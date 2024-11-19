Апелляция снизила срок за надругательство в кафе «Ромашка» в Новоуральске

Свердловский областной суд снизил срок заключения Ивану Бугаенко на два месяца, ему предстоит провести в колонии общего режима 6 лет и один месяц, сообщили в пресс-службе суда. Суд первой инстанции признал его виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Игорь Бугаенко был директором кафе «Ромашка» в Новоуральске (Свердловская область). В октябре 2023 года следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту избиения и изнасилования шваброй посетителя заведения. Бугаенко был объявлен в розыск и скрывался от полиции, но спустя неделю сам пришел в отделение.

Судебная коллегия, рассмотрев апелляцию, внесла изменения в решении, которые не коснулись части квалификации деяний, но сказались на сроке. Помимо этого, осужденному предстоит выплатить потерпевшему 700 тыс. руб. компенсации морального вреда по гражданскому иску, эту часть решения коллегия оставила без изменений. Решение суда второй инстанции вступило в законную силу.

Анна Капустина