Крупнейший пермский банк пройдет ребрендинг

Банк «Урал ФД» (бренд «Клюква») будет работать под новым единым финансовым брендом «Дом.ру». Как сообщает пресс-служба организации, смена названия проходит в рамках ребрендинга позиционирования и фирменного стиля пермского банка. При этом официальное наименование банка (АО «КБ «Урал ФД») не изменится.

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По информации пресс-службы, изменения затронут два направления деятельности банка — розничное и корпоративное. Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели будут обслуживаться под новым финансовым брендом «Дом.ру». При этом официальное наименование банка не изменится. Основой трансформации станет синергия с холдингом «ЭР-Телеком». «Партнерство позволит улучшить сервисы обеих структур и расширит возможности клиентов»,— подчеркнули в компании.

Банк «Урал ФД» — крупнейший самостоятельный банк Пермского края. С 1991 года работает на финансовом рынке региона, осуществляя деятельность по трем направлениям: розничные услуги, работа с юридическими лицами, private banking.

Имеет собственный сертифицированный центр по выпуску и обслуживанию дебетовых карт. С 2013 по 2024 год банк предоставлял финансовые продукты для розничных клиентов под брендом «Клюква». Под брендом «Урал ФД» — услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В 2024 году банк «Урал ФД» принял новую стратегию развития, основанную на партнерстве с холдингом «ЭР-Телеком».