Дело о поставке некачественных медизделий в Прикамье снова рассмотрит апелляция

Седьмой кассационный суд (Челябинск) отменил апелляционное определение по уголовному делу в отношении бизнесменов Уткирбека Мамажонова, Демокрита Манелова и Станислава Чалкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В июле этого года они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий группой лиц). Суд согласился с позицией следствия и гособвинения о том, что в 2020 году они поставили несколько сот тысяч некачественных халатов и комплектов защитной одежды для медицинских учреждений Пермского края. Господа Чалков и Мамажонов были приговорены к семи годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. Господин Манелов получил шесть лет колонии и штраф 400 тыс. руб. Пермский краевой суд оставил приговор в части наказания без изменений.

Эти судебные акты осужденные обжаловали в кассационной инстанции. В итоге последняя отменила апелляционное определение Пермского краевого суда, сославшись «на существенное нарушение уголовно-процессуального закона», и направила дело на новое рассмотрение во вторую инстанцию.