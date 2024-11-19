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обновлено 15:04

Дело о поставке некачественных медизделий в Прикамье снова рассмотрит апелляция

Седьмой кассационный суд (Челябинск) отменил апелляционное определение по уголовному делу в отношении бизнесменов Уткирбека Мамажонова, Демокрита Манелова и Станислава Чалкова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В июле этого года они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий группой лиц). Суд согласился с позицией следствия и гособвинения о том, что в 2020 году они поставили несколько сот тысяч некачественных халатов и комплектов защитной одежды для медицинских учреждений Пермского края. Господа Чалков и Мамажонов были приговорены к семи годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. Господин Манелов получил шесть лет колонии и штраф 400 тыс. руб. Пермский краевой суд оставил приговор в части наказания без изменений.

Эти судебные акты осужденные обжаловали в кассационной инстанции. В итоге последняя отменила апелляционное определение Пермского краевого суда, сославшись «на существенное нарушение уголовно-процессуального закона», и направила дело на новое рассмотрение во вторую инстанцию.

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