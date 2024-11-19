Капитан полиции через суд восстановился в МВД по Башкирии

Демский райсуд Уфы восстановил в должности инспектора ДПС Дениса Шарафутдинова. Ему также возвращено звание капитана полиции, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, Денис Шарафутдинов служил в органах внутренних дел с 2012 года. В июле приказом главы регионального МВД он был был уволен за грубое нарушение служебной дисциплины. Как было установлено, руководитель сводного отряда якобы застал истца в командировке с признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования тот отказался, но аппарат «Алкотектор Юпитер» не выявил признаков алкоголя. «Во время направления на медицинское освидетельствование истец находился на выходном дне, что опровергает выводы ответчика о том, что он находился на службе с признаками алкогольного опьянения»,— указывалось в иске.

Представитель ответчика, как и прокуратура, просили отказать в удовлетворении иска.

«Доказательств нахождения Шарафутдинова на службе в состоянии алкогольного опьянения в материалах дела не имеется»,— говорится в решении суда.

Венера Хисамова