Суд оштрафовал болельщика, выбежавшего на поле во время матча «Россия – Бруней»

Прикубанский районный суд Краснодара назначил административный штраф в размере 20 тыс. руб. болельщику, выбежавшему на поле во время матча сборных России и Брунея. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

15 ноября во время проведения на стадионе ФК «Краснодар» товарищеского матча между сборными России и Брунея 26-летний уроженец Кемеровской области выбежал на поле и пробил по мячу, после чего был схвачен сотрудниками стадиона.

«Я просто не смог сдержать эмоции. Хотелось поддержать команду, тем более, оказавшись на таком прекрасном стадионе. Это было в первый и, я так уже понимаю, в последний раз!»,— сказал обвиняемый в суде.

26-летний житель Кемеровский области признан виновным по 3 ст. 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Мужская сборная России по футболу сыграла с Брунеем в Краснодаре впервые за семь лет. Последний раз российская команда проводила там товарищеский матч в марте 2017 года со сборной Кот-д'Ивуара. Игра завершилась победой гостей – они забили два мяча.

Ева Китаева