«Россети Тюмень» направили более 11 млн на обновление оборудования на подстанциях в Югре

«Россети Тюмень» провели плановые работы на 15 подстанциях, которые обеспечивают электроэнергией инфраструктуру 8 нефтяных месторождений ЛУКОЙЛа в ХМАО-Югре. Стоимость мероприятий превысила 11 млн рублей.



На питающих центрах специалисты отремонтировали силовое оборудование: 65 разъединителей и 13 выключателей 35 и 110 кВ. На коммутационных аппаратах энергетики заменили 380 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на полимерные аналоги. Новое оборудование устойчиво к суровым климатическим условиям региона и прослужит не менее 30 лет. Все плановые мероприятия прошли без ограничения подачи электричества потребителям.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Ремонт питающих центров повысил надежность электроснабжения месторождений углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»