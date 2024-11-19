В Казани на концерте в честь юбилея КФУ выступит группа Dabro
На концерте для студентов Казанского федерального университета в честь 220-летия вуза 22 ноября выступит группа Dabro. Об этом рассказал ректор КФУ Ленар Сафин на брифинге в Кабинете министров Татарстана.
Группа начала свой творческий путь в Казани. Концерт пройдет на внебюджетные средства на «Татнефть Арене».
Группа Dabro уже выступала хедлайнером на авиационном празднике «Я выбираю небо!» в Казани 3 августа.
В состав группы Dabro входят два брата: Иван и Михаил Засидкевич. Музыкальный коллектив приобрел популярность после релиза песни «Юность».