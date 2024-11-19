Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани на концерте в честь юбилея КФУ выступит группа Dabro

На концерте для студентов Казанского федерального университета в честь 220-летия вуза 22 ноября выступит группа Dabro. Об этом рассказал ректор КФУ Ленар Сафин на брифинге в Кабинете министров Татарстана.

Группа начала свой творческий путь в Казани. Концерт пройдет на внебюджетные средства на «Татнефть Арене».

Группа Dabro уже выступала хедлайнером на авиационном празднике «Я выбираю небо!» в Казани 3 августа.

В состав группы Dabro входят два брата: Иван и Михаил Засидкевич. Музыкальный коллектив приобрел популярность после релиза песни «Юность».

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...