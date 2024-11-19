Экс-солиста «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Он умер 17 ноября в возрасте 57 лет.
Проводить музыканта пришли родные, друзья, поклонники и коллеги, передает ТАСС. Среди них — участники «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, заслуженные артисты России Кай Метов, Марина Хлебникова, Денис Майданов, певица Юта, участник группы «Корни» Александр Бердников и другие.
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. В 1989-м он вошел в первый состав «На-На». Ушел из группы в 1998 году, записал сольный альбом и вместе с Вячеславом Качиным создал группу «Кеды». С 2014-го был гендиректором международного арт-фестиваля «Открытое море». Последними крупными медиапроектами с участием Владимира Левкина были телевизионные проекты «Точь-в-точь» (2015–2016) и «Суперстар! Возвращение» (2020).