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Экс-солиста «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Он умер 17 ноября в возрасте 57 лет.

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Похоронная процессия на выходе из Большого траурного зала на Троекуровском кладбище

Похоронная процессия на выходе из Большого траурного зала на Троекуровском кладбище

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Участник группы «Корни» Александр Бердников (в центре) на похоронах Владимира Левкина

Участник группы «Корни» Александр Бердников (в центре) на похоронах Владимира Левкина

Фото: Агентство «Москва»

Певец Кай Метов на Троекуровском кладбище

Певец Кай Метов на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство «Москва»

Бывший солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон на прощании с Владимиром Левкиным

Бывший солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон на прощании с Владимиром Левкиным

Фото: АГН «Москва»

Пластический хирург Игорь Короткий по дороге к Троекуровскому кладбищу

Пластический хирург Игорь Короткий по дороге к Троекуровскому кладбищу

Фото: АГН «Москва»

Телеведущий Вадим Такменев (в центре)

Телеведущий Вадим Такменев (в центре)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина (справа) с дочерью Никой

Вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина (справа) с дочерью Никой

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Слева направо: действующие солисты группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов на церемонии прощания с Владимиром Левкиным

Слева направо: действующие солисты группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов на церемонии прощания с Владимиром Левкиным

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актриса Яна Поплавская на Троекуровском кладбище в Москве

Актриса Яна Поплавская на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

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Похоронная процессия на выходе из Большого траурного зала на Троекуровском кладбище

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Участник группы «Корни» Александр Бердников (в центре) на похоронах Владимира Левкина

Фото: Агентство «Москва»

Певец Кай Метов на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство «Москва»

Бывший солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон на прощании с Владимиром Левкиным

Фото: АГН «Москва»

Пластический хирург Игорь Короткий по дороге к Троекуровскому кладбищу

Фото: АГН «Москва»

Телеведущий Вадим Такменев (в центре)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина (справа) с дочерью Никой

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Слева направо: действующие солисты группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов на церемонии прощания с Владимиром Левкиным

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актриса Яна Поплавская на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Проводить музыканта пришли родные, друзья, поклонники и коллеги, передает ТАСС. Среди них — участники «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, заслуженные артисты России Кай Метов, Марина Хлебникова, Денис Майданов, певица Юта, участник группы «Корни» Александр Бердников и другие.

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. В 1989-м он вошел в первый состав «На-На». Ушел из группы в 1998 году, записал сольный альбом и вместе с Вячеславом Качиным создал группу «Кеды». С 2014-го был гендиректором международного арт-фестиваля «Открытое море». Последними крупными медиапроектами с участием Владимира Левкина были телевизионные проекты «Точь-в-точь» (2015–2016) и «Суперстар! Возвращение» (2020).

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