В Перми откроется магазин российско-итальянского бренда Cuvee

В ТРК «Семья» запустят магазин российско-итальянского бренда одежды Cuvee. Отдел будет находиться в первой очереди «Семьи», сообщает издание «В Курсе.ру». Точная дата открытия пока не объявлена, но на месте арендованной площадки размещен баннер с названием бренда и анонсом скорого запуска. На официальной странице Cuvee в соцсети «ВКонтакте» тоже говорится об открытии в пермском ТРК «Семья».

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Как отмечают в Cuvee, бренд был создан в Италии в 2017 году студентами Института моды и дизайна Marangoni, а сама одежда Cuvee производится в Сибири. Компания изготавливает женскую одежду в стиле концептуального минимализма.