Экс-чиновник проиграл суд к администрации Демского района Уфы

Демский райсуд Уфы отказал бывшему директору МБУ «Служба по благоустройству Демского района» Айдару Ахметьянову в удовлетворении иска к администрации района. Господин Ахметьянов просил восстановить его в должности и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Айдар Ахметьянов трудоустроился в МБУ в июле 2020 года, а мае 2024 года его уволили за утрату доверия. Незадолго до этого прокуратура провела в учреждении проверку, которая выявила, что действия истца привели, в частности, к утрате «красивых» автомобильных регистрационных знаков.

В суде представитель ответчика исковые требования не признал.

Отказывая в удовлетворении иска, суд, в частности, принял во внимание, что истец не смог объяснить причины продажи автомобиля МБУ с «красивым» номером.

Как сообщал «Ъ-Уфа» 1 ноября, Айдар Ахметьянов является фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в присвоении, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге. По версии следствия, в 2023 году господин Ахметьянов заключил фиктивные трудовые договоры и издал приказы о приеме на работу дорожного рабочего и асфальтобетонщика. С февраля 2023 года по май этого года им была начислена зарплата в размере более 1,2 млн руб., которые директор МБУ присвоил. «Работников» опросили, и выяснилось, что один из них никогда не работал в учреждении, а второй живет в Сочи.

Венера Хисамова