Бюджет Перми утвержден с дефицитом в 1 млрд рублей

Сегодня на пленарном заседании пермской гордумы был рассмотрен в первом чтении проект бюджета Перми на 2025-2027 годы. Доходы городского бюджета в 2025 году запланированы в объеме 57,5 млрд рублей, в 2026 году – 60,6 млрд рублей, в 2027 году – 59,4 млрд рублей. Расходы в 2025 году запланированы в объеме 58,5 млрд рублей, в 2026 году – 61,2 млрд рублей и 2027 году – 58,4 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2025 году составит 1 млрд рублей, что в 4 раза больше дефицита, заложенного в проект бюджета 2024 года (245 млн руб.)

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Предполагается, что в 2026 году дефицит составит 600 млн руб. В 2027 году запланирован профицит в объеме 970 млн руб.

В 2025 году предусмотрен рост доходов на 6,7 млрд рублей. Объём налоговых доходов относительно текущего года увеличится на 4,4 млрд рублей, в 2026 году – 1,7 млрд рублей, в 2027 году – 1,9 млрд рублей. Неналоговые доходы в 2025 году запланированы в размере 7,5 млрд рублей, а к 2027 году увеличится до 8,5 млрд рублей.

Как отметил глава Перми Эдуард Соснин, бюджет Перми сохранит социальную направленность. На социальную сферу будет направлено более 50% всех запланированных расходов. В 2025 году на сферу образования приходится 25 млрд рублей, на дорожное хозяйство и транспорт – 16 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 7,4 млрд рублей.

Бюджет развития на 2025 год составляет более 14 млрд руб. или 24% расходов городского бюджета. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию школ, спортивных объектов.

По результатам рассмотрения, депутаты приняли проект бюджета в первом чтении. За проект главного финансового документа проголосовали 27 народных избранников. Еще пять воздержались. Предполагается, что ко второму чтению в декабре документ будет доработан с учетом замечаний экспертов.