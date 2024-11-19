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В Челябинской области продают месторождения руды и каолина за 2,2 млрд рублей

В Челябинской области на торги выставлено право пользование недрами на Полетаевском месторождении каолина и Копаевском месторождении железных руд. Стоимость первого составляет 1 млрд руб., второго — 1,2 млрд руб. Информация размещена на портале «ГИС Торги».

На Полетаевском месторождении в 7,5 км от поселка возможно будет добывать каолин на участках недр, не относящихся к территориям федерального и местного значения. Их общая площадь составляет 7,7 кв. км. Срок пользования — 20 лет. Шаг аукциона — 103,8 млн руб., или 10% от начальной цены.

На Копаевском месторождении железных руд — титана и ванадия — продают право пользования 1,2 кв. км участков недр, не относящихся к территориям федерального и местного значения. Карьер находится в 20 км от Златоуста и Сатки. Срок пользования — 20 лет. Шаг торгов составляет 124,3 млн руб., или 10% от начальной стоимости.

На оба аукциона заявки принимаются до 29 ноября. Торги пройдут 28 декабря.

Виталина Ярховска

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