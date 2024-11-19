Первый замглавы Шебекинского округа Белгородской области уходит на СВО

Первый заместитель главы администрации Шебекинского округа Белгородской области Андрей Ноздрачев принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. На своем посту он работает с 2019 года. В связи с этим губернатор области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что команде Шебекинского округа будет очень не хватать господина Ноздрачева. По словам главы региона, чиновник объяснил свой уход на СВО желанием защитить свой дом и родных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ноздрачев и Вячеслав Гладков

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Андрей Ноздрачев и Вячеслав Гладков

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Шебекинский городской округ Белгородской области ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Только за последние сутки в округе повреждения получили 11 частных домовладений, социальный и коммерческие объекты и автомобили.

С начала осени несколько белгородских чиновников вступили в ряды добровольческого отряда «Барс-Белгород», который был создан для содействия военнослужащим в условиях режима контртеррористической операции. В него уже ушли три заместителя господина Гладкова. А в конце прошлой недели стало известно, что главы Губкинского округа и Красногвардейского района Михаил Лобазнов и Галина Руденко возвращаются к своей постоянной гражданской службе после месяца службы добровольцами.

Сергей Толмачев, Воронеж