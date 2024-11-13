В Югорске в результате ДТП пострадали пять пассажиров, включая ребенка

Во время ДТП в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) пострадали пять человек в автомобилях, в том числе ребенок, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

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Инцидент произошел 12 ноября около 17:25 на улице Югорская. По предварительным данным, водитель Kia в возрасте 30 лет не учла дорожные и метеорологические условия и, выбрав небезопасную скорость, не справилась с управлением, из-за чего столкнулась с Opel. В результате аварии водители обоих автомобилей, пассажир Kia и два пассажира Opel, включая шестилетнего мальчика, получили травмы.

Ранее в ХМАО на 28 км автодороги «Подъезд к Сургуту» в Нефтеюганском районе в ДТП погибли три человека, в том числе один ребенок. По предварительной информации, водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом.

Ирина Пичурина