В Екатеринбурге водитель потерял управление и врезался в столб

На 73 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водитель врезался в столб, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Екатеринбурга Фото: ГИБДД Екатеринбурга

По предварительной информации водитель, двигаясь по ЕКАД со стороны поселка Медный в направлении Полевского тракта, потерял управление, после чего наехал на столб. Автомобилем Chrysler управлял 61-летний мужчина. Сейчас пострадавший доставлен для осмотра в больницу.

Ранее в Ревде водитель ВАЗ сбил пешехода, мужчина скончался на месте. Экспертиза показала, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Личность сбитого пешехода устанавливают, по факту случившегося проводят проверку.

Валерия Шестопалова