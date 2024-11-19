Прокуратура ХМАО наказала бухгалтера, невовремя выплатившего зарплату подросткам

В Мегионе (ХМАО — Югра) прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Летом подростки работали в одном из городских муниципальных учреждений. После окончания работы им выплатили зарплату с задержкой. Бухгалтера учреждения привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27. КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). В адрес директора учреждения было внесено представление, которое было удовлетворено, бухгалтера подвергли дисциплинарному наказанию.

Ранее в Мегионе возбудили уголовное дело из-за поджога кабинета вице-мэра в администрации города. По версии следствия, подозреваемая в поджоге действовала по указанию мошенников, которые угрожали ей уголовным преследованием из-за того, что на нее якобы оформлен кредит заграницей.

Анна Капустина