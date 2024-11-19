Представлен логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Пресс-служба Кремля опубликовала официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Презентация мероприятий в честь 80-летия Победы и самого логотипа проходит в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Логотип выполнен в красных тонах, на нем изображена скульптура «Родина-мать зовет» (она установлена на Мамаевом кургане в Волгограде). Также на нем прописаны «Победа» и цифра «80», он украшен георгиевской ленточкой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия пригласит на предстоящий в 2025 году парад Победы очень много глав государств. Официально согласился приехать президент Сербии Александр Вучич. Также о желании посетить Москву в праздник говорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как прошел парад Победы 9 мая в этом году — в публикации «Ъ» «Парадно-выходная форма надежды».