Двое наркозакладчиков пытались скрыться от полиции в Сочи и попали в ДТП

В Сочи полицейские задержали двоих наркозакладчиков. Молодые люди пытались скрыться от правоохранителей на машине и попали в ДТП, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Закладчиков задержали с поличным сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в центре Сочи. Нарушителями оказались двое местных жителей в возрасте 25 и 27 лет. При задержании они пытались скрыться на автомобиле «Нива», но попали в аварию. В ДТП никто не пострадал.

В багажнике внедорожника и в квартире одного из молодых людей полицейские нашли свертки с гашишем и марихуаной, а также флаконы с маслом каннабиса. Общая масса наркотиков превысила 175 грамм. В полиции заявили, что сочинцы планировали сбывать запрещенные вещества на территории курорта.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Молодые люди заключены под стражу.

«Ъ-Сочи» писал, что в УВД курорта подвели итоги работы за январь—октябрь 2024 года. В городе уменьшилось количество тяжких преступлений против личности, грабежей и краж. Полицейские раскрыли все убийства и разбои.

Вячеслав Рыжков