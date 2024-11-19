Директор по развитию и подготовке строительства СПК на крупнейшем федеральном форуме представил ИТ-технологии, внедряемые на производстве
В ноябре в Москве прошел форум «РОСТИМ» – ключевое событие в сфере отечественных решений для проектирования, строительства и эксплуатации объектов гражданского назначения. Организаторами форума выступили компании АСКОН и Renga Software. Форум собрал на своей площадке девелоперов, заказчиков строительства, проектные институты, промышленные корпорации, госэкспертизы, университеты, учебные центры. В этом году главной темой стала цифровизация гражданского строительства на основе технологий информационного моделирования – BIM/ТИМ.
О внедрении BIM-технологий на предприятии «СтройПанельКомплект» рассказал директор по развитию и подготовке строительства Станислав Маховер.
«Принять участие в качестве спикера на таком крупном отраслевом мероприятии – это почетно. На этом форуме представляют лучшие практики в среде BIM-технологий, которые сейчас существуют в России. Нам приятно, что нашу работу оценили и мы смогли поделиться своим опытом с коллегами», – пояснил Станислав Маховер.
BIM, или ТИМ, как называют у нас в стране – это цифровая информационная модель строительного объекта или комплекса, как правило – в трехмерном виде. Она может отражать весь жизненный цикл объекта: от ленд-девелопмента до эксплуатации. Разделы проектной документации, такие как архитектурные решения, конструктивные решения, генеральный план и другие, формируются непосредственно из цифровой информационной модели.
На форуме Станислав Маховер рассказал, что на СПК в 2021 году начали внедрять систему ERP, а в 2023-м – BIM-технологии в разработке проектной документации. Систему интегрируют с 1С УСО для автоматизированного ведения объемов видов работ и материалов.
«Для объединения всех цифровых процессов мы используем среду общих данных Pilot-BIM. Для работы с ней мы обучаем наших сотрудников. Важны фактом является не столько само внедрение BIM, сколько с кем мы будем его внедрять и насколько качественного его использовать. В связи с этим кадры – это наше все! В прошлом году базовому курсу технологии информационного моделирования обучили более 50 человек. На сегодняшний день команда проекта BIM насчитывает более 30 человек из восьми структурных подразделений», – пояснил директор по развитию.
Важная тема, которую Станислав Маховер затронул на форуме – это цели внедрения BIM. Основных целей у СПК несколько: сокращение сроков строительства, повышение качества работ, сокращение сроков подсчета объема работ, повышение качества проектной документации.
«В будущем видим для себя внедрение алгоритмов искусственного интеллекта, лазерное сканирование, ведение исполнительной документации в электронном виде, алгоритмы компьютерного зрения. Это улучшит как качество, так и скорость работ», – добавил Станислав Маховер.
Сейчас «СтройПанельКомплект» с помощью BIM-технологий создает параллельно три объекта: 12-я позиция ЖК «МотовилихинSKY», проект КРТ в п. Фролы, проект КРТ по ул. Старцева. С помощью цифровой информационной модели можно будет увидеть узлы, элементы, посчитать объемы и необходимые материалы.
Завершение работ по внедрению среды общих данных Pilot-BIM в бизнес-процессы АО «СтройПанельКомплект» планируется к IV кварталу 2025 года.
АО "СтройПанельКомплект"
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