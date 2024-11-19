Четыре медали Молодежного кубка по санному спорту завоевали спортсмены Сочи

Спортсмены из Сочи завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по санному спорту, которые прошли на санно-бобслейной трассе в Красной Поляне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинцы, которые выступали в составе сборной Краснодарского края, получили четыре медали в различных категориях. В соревнованиях, проходивших на высокогорной трассе, Давид Чамян и Ярослав Ордов стали чемпионами в категории «юниоры» в дисциплине «двухместные сани».

В возрастной группе юношей 16–17 лет золотую медаль завоевали Артем Смирнов и Тихон Квасников. Среди юниорок сочинка Николь Древаль, выступая в паре с Аленой Бастрыгиной из Красноярского края, заняла второе место в дисциплине «двухместные сани».

Также сборная Иркутской области и Краснодарского края завоевала серебро в командных соревнованиях среди юношей и девушек 16–17 лет. В соревнованиях выступили Андрей Хруник, Кристина Минина, Артем Смирнов и Тихон Квасников.

Мария Удовик