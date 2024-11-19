Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четыре медали Молодежного кубка по санному спорту завоевали спортсмены Сочи

Спортсмены из Сочи завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по санному спорту, которые прошли на санно-бобслейной трассе в Красной Поляне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинцы, которые выступали в составе сборной Краснодарского края, получили четыре медали в различных категориях. В соревнованиях, проходивших на высокогорной трассе, Давид Чамян и Ярослав Ордов стали чемпионами в категории «юниоры» в дисциплине «двухместные сани».

В возрастной группе юношей 16–17 лет золотую медаль завоевали Артем Смирнов и Тихон Квасников. Среди юниорок сочинка Николь Древаль, выступая в паре с Аленой Бастрыгиной из Красноярского края, заняла второе место в дисциплине «двухместные сани».

Также сборная Иркутской области и Краснодарского края завоевала серебро в командных соревнованиях среди юношей и девушек 16–17 лет. В соревнованиях выступили Андрей Хруник, Кристина Минина, Артем Смирнов и Тихон Квасников.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...