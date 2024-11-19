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В международном фестивале КВН в Сочи примет участие чемпион лиги «Кавказ»

Команда, которая одержит победу на финальной игре 2024 года официальной лиги КВН «Кавказ», выступит на международном фестивале КВН в Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организатора игр кавказской лиги Анатолия Головина.

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

«Чемпион нашей лиги "Кавказ" отправится на международный фестиваль в городе Сочи. Они поедут туда в статусе чемпиона. <…> Команда победителей получит помощь в организации поездки на международный фестиваль для выступления»,— сообщил господин Головин.

Финал лиги «Кавказ» состоится 25 ноября в Ставрополе. За титул чемпиона будут состязаться шесть команд.

Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025» в 36-й раз пройдет в Сочи с 12 по 25 января 2025 года. Ежегодно мероприятие собирает порядка 500 команд со всей России и других стран — несколько тысяч человек.

Вячеслав Рыжков

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