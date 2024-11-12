В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 25,9 тысяч человек

На территории Свердловской области в период с 4 по 10 ноября зарегистрировали 25,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших 53,8% — дети. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на уровне предыдущей недели и ниже среднего многолетнего показателя на 5,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самая высокая заболеваемость отмечается в ЗАТО Свободном и Сысертском ГО. В Екатеринбурге за неделю выявили 12,9 тыс. случаев ОРВИ, что также на уровне прошлой недели и ниже среднего многолетнего уровня на 8,6%.

Полина Хабарова