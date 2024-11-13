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В Сочи в международном кинофестивале впервые поучаствуют представители Африки

С 17 по 22 ноября в Сочи состоится международный кинофестиваль «Победили вместе». Впервые на участие в фестивале подали заявки представители стран Африки, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ключевой площадкой проведения фестиваля станет центр культуры и кино «Сочи». В программе участвуют дополнительно 16 сочинских площадок, в том числе учебные заведения и предприятия города.

В рамках кинофестиваля проведут пять конкурсов, в них заявлены 112 работ. Жюри международного конкурса возглавил сценарист, режиссер, зампред Союза кинематографистов России Алексей Алешковский. Судейской коллегией национального конкурса руководит режиссер, педагог Сергей Дебижев.

Заявки на участие в фестивале подали творческие группы из 50 стран, представители 36 государств вошли в конкурсную программу. В частности, участвовать планируют представители пять африканских стран. Также поступили семь заявок от представителей Латинской Америки, 14 — от представителей БРИКС.

Сочи впервые принял фестиваль в 2023 году. Открытые показы, по словам замглавы курорта Елены Канюк, прошли с большим успехом, зрители тепло принимали картины, стремились пообщаться с авторами, затронувшими актуальные темы.

Вячеслав Рыжков

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