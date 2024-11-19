Сочи и Красную Поляну назвали лучшими направлениями для занятий йогой

Сочи, Красная Поляна, Алтай и Кавказ считают наиболее подходящими направлениями для занятий йогой. В целом в России рынок студий йоги с 2022 года вырос на четверть, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Фото: пресс-служба Центра туризма «Абрау-Дюрсо»

Объем рынка йоги сейчас составляет не менее 8 млрд руб. По мнению экспертов, такие показатели говорят о высокой востребованности этой активности. Больше половины крупных фитнес-объектов предлагают программы по йоге, что подтверждает популярность этого направления.

Эксперты туристической отрасли считают, что рынок йога-туров может достигать 3 млрд руб. Это также свидетельствует о значительном росте интереса к йога-турам среди российских туристов. Стоимость йога-туров составляет от 41 до 79 тыс. руб. Ценник зависит от направления и продолжительности тура.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для одиночного бронирования в ноябре 2024 года. На долю курорта приходится 9% таких бронирований, а средняя стоимость ночи составляет 2 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков