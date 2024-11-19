Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочи вошел в топ-3 направлений для одиночных бронирований в ноябре

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для одиночного бронирования в ноябре 2024 года. Курорт собрал 9% броней. В среднем туристы остаются на три дня. Средняя стоимость ночи составляет 2 тыс. руб., следует из данных сервиса бронирования «Твил».

Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Первое место забрала Москва. В среднем туристы остаются на три ночи. Средняя стоимость ночи составляет 3,4 тыс. руб.

Санкт-Петербург расположился на третьем месте. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи. Средняя стоимость ночи размещения 2,3 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. Одиночные путешественники предпочитают оставаться в городе в среднем на две ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 2,7 тыс. руб.

Средняя продолжительность поездки в Геленджик составляет три ночи. Средняя стоимость ночи — 1,6 тыс. руб.

В Анапе туристы остаются в среднем на четыре дня. Средняя стоимость ночи составляет 1,2 тыс. руб.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...