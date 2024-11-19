Сочи вошел в топ-3 направлений для одиночных бронирований в ноябре

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для одиночного бронирования в ноябре 2024 года. Курорт собрал 9% броней. В среднем туристы остаются на три дня. Средняя стоимость ночи составляет 2 тыс. руб., следует из данных сервиса бронирования «Твил».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Первое место забрала Москва. В среднем туристы остаются на три ночи. Средняя стоимость ночи составляет 3,4 тыс. руб.

Санкт-Петербург расположился на третьем месте. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи. Средняя стоимость ночи размещения 2,3 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. Одиночные путешественники предпочитают оставаться в городе в среднем на две ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 2,7 тыс. руб.

Средняя продолжительность поездки в Геленджик составляет три ночи. Средняя стоимость ночи — 1,6 тыс. руб.

В Анапе туристы остаются в среднем на четыре дня. Средняя стоимость ночи составляет 1,2 тыс. руб.

Мария Удовик