Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Марий Эл отремонтировали 308 км дорог в рамках нацпроекта в 2024 году

В 2024 году в Марий Эл отремонтировали 307,77 км автодорог, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

За год в регионе уложено 242,77 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, что позволило республике занять первое место по приросту протяженности дорог в нормативном состоянии. Также по площади укладки асфальта республика вошла в десятку лидеров среди российских регионов.

В 2025 году в регионе планируется начать реализацию нового национального проекта, инициированного президентом России. По словам главы республики, проектно-сметная документация для объектов уже подготовлена.

Ранее стало известно, что в текущем году в рамках нацпроекта «Культура» Марий Эл получит около 268 млн руб. на ремонт театральных объектов.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...