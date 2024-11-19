В Марий Эл отремонтировали 308 км дорог в рамках нацпроекта в 2024 году

В 2024 году в Марий Эл отремонтировали 307,77 км автодорог, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

За год в регионе уложено 242,77 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, что позволило республике занять первое место по приросту протяженности дорог в нормативном состоянии. Также по площади укладки асфальта республика вошла в десятку лидеров среди российских регионов.

В 2025 году в регионе планируется начать реализацию нового национального проекта, инициированного президентом России. По словам главы республики, проектно-сметная документация для объектов уже подготовлена.

Ранее стало известно, что в текущем году в рамках нацпроекта «Культура» Марий Эл получит около 268 млн руб. на ремонт театральных объектов.

Анар Зейналов