Башкирия получит более 31 млн рублей на поддержку системы санитарной авиации
Из федерального бюджета Башкирии выделят 31,7 млн руб. субсидий на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи, следует из распоряжения правительства России. В общей сложности в 2024 году на эти цели предусмотрено более 7,5 млрд руб.
Больше всего получат Республика Саха (Якутия) — 771,5 млн руб., Чукотский автономный округ (634,6 млн руб.) и Камчатский край (572,4 млн руб.). Меньше всего — Липецкая область (5,7 млн руб.), Тамбовская область (9,7 млн руб.) и Мордовия (9,9 млн руб.).