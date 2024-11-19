Мероприятия, где эксперты поделятся опытом автоматизации производств

Пермская промышленная компания «Меридиан» выступит на VI Международном форуме роботизации 20–22 ноября в Санкт-Петербурге. Тема форума: «Как Россия выйдет на 25-е место в мире по плотности роботизации к 2030 году».

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Спикер ГК «Меридиан» расскажет о семи ключевых шагах к успешному внедрению автоматизации и роботизации на производстве. А именно о том, как выбрать интегратора, о сроках окупаемости проектов, программах господдержки и практических кейсах по внедрению роботизированных ячеек.

«Меридиан» приглашает также на Пермский инженерно-промышленный форум, который пройдет с 28 по 29 ноября в КВЦ «Пермь Экспо». Анна Шавалеева, исполнительный директор ГК «Меридиан», выступит с темой «Эффективность и производительность: как использование робототехники может повысить производительность и эффективность производственных процессов».

Приглашаем на мероприятия коллег, руководителей компаний, технологов, инженеров, IT-специалистов и всех, кому интересна сфера роботизации.

ООО «Меридиан»