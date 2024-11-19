В 2025 году в Перми будет расширена зона платной парковки

В 2025 году планируется расширение зоны платной парковки в сторону вокзала Пермь II. Об этом в рамках пленарного заседания Пермской городской думы сообщил замглавы Перми Дмитрий Галиханов. Он рассказал, что планируется обустройство и использование на платной основе плоскостных парковок по ул. Окулова, 12, и в районе Дома культуры железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, система платных парковок в центральной части города Перми действует с 2016 года. Стоимости парковки в час в зоне платной парковки составляет 20 руб. Ранее было принято решение, что 2 декабря 2024 года в Перми начнет работу новая тарифная зона №103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101. Зона №103 будет ограничена ул. Максима Горького, Советской, Н. Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. В дополнительной тарифной зоне размер платы за пользование парковкой составит 30 руб. в час.