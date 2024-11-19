Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На четыре световых пешеходных перехода в Уфе направят до 4 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 28 ноября выберет поставщика гобо-проекторов (светодиодных проекторов для обозначения пешеходных переходов), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 4,2 млн руб., он будет профинансирован из городского бюджета.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исполнитель должен будет установить оборудование до конца года на Коммунистической улице, на улице Блюхера, пересечении Коммунистической и Новомостовой и Уфимском шоссе. Подрядчик должен получить согласование на проведение работ, установить опоры, изготовить слайды, смонтировать оборудование и ввести в эксплуатацию. Проецируемое светом изображение должно повторять дорожную разметку — пешеходный переход.

Подрядчик обязан дать годовую гарантию на все работы.

Майя Иванова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...