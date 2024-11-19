На четыре световых пешеходных перехода в Уфе направят до 4 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 28 ноября выберет поставщика гобо-проекторов (светодиодных проекторов для обозначения пешеходных переходов), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 4,2 млн руб., он будет профинансирован из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исполнитель должен будет установить оборудование до конца года на Коммунистической улице, на улице Блюхера, пересечении Коммунистической и Новомостовой и Уфимском шоссе. Подрядчик должен получить согласование на проведение работ, установить опоры, изготовить слайды, смонтировать оборудование и ввести в эксплуатацию. Проецируемое светом изображение должно повторять дорожную разметку — пешеходный переход.

Подрядчик обязан дать годовую гарантию на все работы.

Майя Иванова