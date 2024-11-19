Спортивные школы Татарстана получили инвентарь на 38 млн рублей

В 2024 году десять спортивных школ Татарстана обеспечили новым оборудованием и экипировкой на сумму 38,69 млн руб. Средства выделены в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

Из общей суммы 23,21 млн руб. поступили из федерального бюджета, еще 15,48 млн руб. — из республиканского. Новое оборудование получили такие учреждения, как Казанское училище олимпийского резерва, РСШОР «Батыр», ГБУ ДО «РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе» и другие.

В поставку вошли гоночные лыжи, соответствующие международным стандартам, кроссовки, кимоно для дзюдо, фигурные коньки и защитная экипировка для фехтовальщиков. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, обеспечение школ современным инвентарем поможет привлечь молодежь к занятиям спортом и повысить уровень подготовки спортсменов.

«Инвестиции в спорт — это инвестиции в будущее страны. Каждый ребенок должен иметь возможность заниматься на современном уровне»,— подчеркнул господин Леонов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане завершился ремонт 18 спортивных объектов на сумму 668,5 млн руб, среди которых спортивная школа по хоккею и фигурному катанию в Мамадыше, спорткомплекс в Высокогорском районе, спортивная школа по хоккею «Ледок» в Нурлате и спорткомплекс «Терси» в Агрызском районе.

Анар Зейналов