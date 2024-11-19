Глава Бакальского рудоуправления оштрафован на 70 тыс. рублей за долги на 20 млн

Вступил в силу приговор директору ООО «Бакальское рудоуправление» Дмитрию Старикову, осужденному за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности на сумму более 20 млн руб. и неисполнении решений суда. Челябинский областной суд снизил размер ранее назначенного штрафа с 75 тыс. до 70 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

В 2023 году ГУФССП России по Челябинской области возбудили в отношении руководителя предприятия 57 уголовных дел, из них 54 по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), три — по ст. 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Общая сумма задолженности составила 22,8 млн руб. В числе взыскателей были предприятия топливно-энергетического комплекса, организации жилищно-коммунального хозяйства, налоговые органы, администрация Бакальского городского поселения. По данным следствия, компания располагала крупными средствами, которые по просьбам директора контрагенты направляли третьим лицам, минуя арестованные для погашения долгов расчетные счета.

Год назад Саткинский городской суд признал главу Бакальского рудоуправления виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, в злостном неисполнении вступивших в законную силу решений суда, а также воспрепятствовании их исполнений.

Осужденный и его адвокат не согласились с приговором и подали апелляционную жалобу. Челябинский областной суд пришел к выводу, что все юридически значимые обстоятельства суд первой инстанции установил правильно. Вместе с тем апелляционная инстанция изменила приговор из-за поправок в Уголовном кодексе РФ: из уголовного дела исключили долг в размере 2,3 млн руб. перед администрацией Бакала, поскольку задолженностью в крупном размере, являющейся основанием для привлечения к уголовной ответственности, теперь признается сумма от 3,5 млн руб. В связи с этим размер наказания в виде штрафа был снижен до 70 тыс. руб.