В Аксае на территорию частного дома зашел дикий олень

На территории частного дома в Аксае был обнаружен дикий олень. Сотрудники Минприроды Ростовской области вернули животное в естественную среду обитания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пятнистый олень оказался молодым и здоровым самцом, примерно трехлетнего возраста. Ветеринары и специалисты минприроды временно ввели животное в сон и обездвижили, а также организовали его транспортировку к месту естественной среды обитания.

Как отметили в минприроды, олени — мигрирующие животные, во время своей миграции они часто попадают в населенные пункты.

Ева Китаева