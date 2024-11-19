HH.ru: в Свердловской области за вакансию гейм-дизайнера конкурируют 215 человек

Самая высокая конкуренция среди соискателей Свердловской области в ноябре оказалась на должность гейм-дизайнера. На единственную открытую в регионе вакансию резюме отправили 215 человек, сообщил сервис по поиску работы и персонала HH.ru. Нормой на рынке труда считается 4,0-7,9 резюме на вакансию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Специальность арт-директора и креативного директора, с соотношением 119,8 резюме на вакансию, оказалась на втором месте при том, что сейчас на Среднем Урале открыто только четыре предложения о работе. Попавшие в двадцатку наиболее конкурентных предложений должности могут быть как единичными по количеству вакансий, так и достигать 20, при этом преимущественно они появляются в творческих, топ-менеджерских сферах и ИТ-профессии.

В их число вошли: режиссер, сценарист (110,6 резюме на вакансию), продюсер (69,7), бортпроводник (68), директор юридического департамента (61), переводчик (50,8), журналист, корреспондент (49,1), директор по информационным технологиям (46,8), менеджер, консультант по стратегии (43), психолог (37,8), руководитель филиала (35,6), генеральный, исполнительный директор (34,5), технический директор (33,6), руководитель отдела аналитики (29,1), видеооператор, видеомонтажер (29,1), операционный директор (28,6), копирайтер, редактор, корректор (28,1), фотограф, ретушер (28), менеджер по работе с партнерами (27,8), коммерческий директор (25,7). Как отметили в HH.ru, представители творческих профессий, таких как журналист, переводчик, режиссер, часто заинтересованы в подработке и сохраняют активный статус своих резюме даже будучи трудоустроенными, таким образом дополнительно подогревая конкуренцию за вакансии по своей профессии.

По итогам 2023 года эксперты отметили самое сильное падение доходов в сфере разработки игр среди IT-направлений в РФ. Так, по данным «Хабр Карьеры», у разработчиков игр во втором полугодии 2023 года средний доход снизился на 28% по отношению к первому полугодию, до 128 тыс. руб. По оценкам HH.ru, зарплата гейм-дизайнеров за год уменьшилась на 13%, до 75 тыс. руб.

Ирина Пичурина