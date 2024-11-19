Небензя в Совбезе ООН заявил о невозможности военного поражения России

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о бесперспективности попыток отдельных стран добиться поражения России на поле боя. Дипломат также напомнил о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отказе Украины от мирных соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«В прошлую пятницу, 15 ноября, исполнилось ровно 950 дней с момента визита... Бориса Джонсона в Киев, когда он, как мы все сегодня уже достоверно знаем, отговорил (президента Украины Владимира Зеленского.— "Ъ") подписывать парафированные в Стамбуле мирные соглашения с Россией, которые остановили бы военные действия»,— сказал господин Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению ситуации на Украине.

Российский постпред подчеркнул, что визит господина Джонсона имеет «критическое значение» для понимания хода событий украинского конфликта и того, как внешние силы повлияли на его эскалацию.

Господин Небензя добавил, что Лондон, «ностальгируя по утерянному мировому господству», использует в политике методы шантажа и санкции, а также занимается свержением неугодных правительств в ходе «цветных революций». Одной из жертв подобного подхода российский дипломат назвал Украину.

«Великобритания подтолкнула киевский режим в сторону неминуемого разгрома, спровоцировав его выбор в пользу продолжения конфронтации с Россией. Я думаю, что на Украине долго не забудут того, что именно благодаря этим действиям Вашей страны это государство сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряло большую часть своей армии и военной техники, а также лишилось как минимум четырех регионов, помимо еще в 2014 году вышедшего из состава Украины Крыма», – сказал постпред России (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сами украинцы «давно уже не хотят воевать», и но в стране отлавливают уклонистов на улицах и почти без подготовки направляют в «бессмысленную мясорубку». Вместе с тем, никакое новое западное оружие не поможет Киеву избежать поражения на поле боя, высказал мнение дипломат.

Комментируя сообщения о данном Украине разрешении со стороны США бить вглубь России дальнобойными ракетами, Василий Небензя отметил, что Лондон и Париж своим возможным согласием на это втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями.

«Возможно, самому (президенту США.— "Ъ") Джо Байдену в силу многих причин уже нечего терять, но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции... О попытках же победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН. Дипломат добавил, что итог любых аналогичных попыток хорошо известен.

В сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия согласна на переговоры с Украиной на основе Стамбульских соглашений, достигнутых в 2022 году. Глава государства уточнял, что сначала «надо разобраться с бандитами» в Курской области, где с 6 августа идут боестолкновения с ВСУ. В конце октября президент сообщил, что российские вооруженные силы начали уничтожение заблокированных в курском приграничье украинских подразделений.

В российском МИДе подчеркивали, что возможное использование Киевом дальнобойного оружия будет означать «радикальное изменение сути конфликта», а ответ Москвы будет адекватным и ощутимым.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа испугалась ракетственности».