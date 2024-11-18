Сирота баймакская

Администрация Баймакского района Башкирии не смогла добиться устранения строительных недостатков в приобретенных ею квартирах для детей-сирот. Дома в 2017 году построил индивидуальный предприниматель. Заказчик принял их без претензий. В 2021 году было возбуждено уголовное дело по факту предоставления сиротам некачественного жилья. В 2023 году администрация направила застройщику претензию с требованием устранить недостатки, в чем было отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Попытки заставить предпринимателя отремонтировать квартиры в судах не увенчались успехом — две арбитражные инстанции отказали в удовлетворении иска.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Баймакского района в удовлетворении жалобы на решение по иску к индивидуальному предпринимателю Рамилю Султанову. Бизнесмен в 2017 году построил на Революционной улице в Баймаке одноэтажные дома, 12 квартир в которых были проданы муниципалитету для передачи детям-сиротам. Администрация приняла жилье без замечаний.

В 2021 году стало известно о многочисленных строительных недостатках: о них в видеообращении к главе СКР Александру Бастрыкину заявили сами сироты, получившие квартиры. Экспертиза установила, что в домах не было санузлов и перегородок между помещениями, туалеты были на улице, имелись дефекты вентиляционной системы и системы пожарной безопасности, протекала кровля, из-за чего стены промерзали, на них появлялся конденсат и плесень.

Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, фигурантами которого стали замглавы администрации Баймака Салават Яркинбаев и председатель межведомственной комиссии Ахтям Мустафин. В июне 2023 года Баймакский районный суд вынес приговор в отношении Яркинбаева. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года.

Уголовное дело в отношении Ахтяма Мустафина поступило в суд в декабре 2022 года, тогда же производство по делу было прекращено из-за смерти обвиняемого. В августе того же года Ахтяму Мустафину присвоили звание почетного гражданина.

Как следует из материалов дела, претензии к застройщику у администрации появились лишь в июне 2023 года. Рамиль Султанов ответил отказом на предложение устранить дефекты. В ноябре прошлого года муниципалитет направил иск в арбитражный суд Башкирии, в котором просил обязать предпринимателя провести ремонт.

Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности и гарантийного срока. Кроме этого, указывал предприниматель, квартиры были приняты заказчиком, были выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, которые не оспорены. Суд согласился с доводами господина Султанова.

Администрация попыталась обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, заявляя, что узнала о строительных недостатках после завершения расследования уголовного дела. До декабря 2022 года, указывал заявитель, он не мог попасть в квартиры и сфотографировать их, а доступ к экспертизам получил только в 2023 году. Суд этот довод во внимание не принял, указав, что выявленные недостатки не носили скрытого характера.

Управляющий партнер ProLex Константин Лушников полагает, что решение суда «представляется юридически обоснованным», учитывая срок давности. «На кассационное обжалование шансы есть, но они маловероятны, поскольку в случае выявления пропуска сроков исковой давности, суд, как правило, ограничивается применением этого обстоятельства без дополнительного анализа по существу»,— отметил юрист.

Руководитель проектов фирмы Nasonov Pirogov Дарья Смолина считает, что судами институт исковой давности «применен достаточно узко и формально»: «Нормы права и разъяснения указывают, что срок давности начинает исчисляться с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Именно оговорка „должен был узнать“ привела к поражению администрации в этом споре».

Если суд кассационной инстанции придет к выводу о неполном исследовании обстоятельств дела, то вправе направить дело на новый круг рассмотрения, полагает юрист. «Возможно, на новом круге следовало бы запросить материалы уголовного дела и приобщить спорные экспертные заключения»,— полагает госпожа Смолина.

Наталья Балыкова