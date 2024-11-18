В Екатеринбурге пьяный водитель Peugeot сбил женщину с ребенком в коляске

На ул. Кировградская в Екатеринбурге водитель автомобиля Peugeot сбил женщину с ребенком в коляске. На данный момент медики оказывают помощь женщине, ребенок не пострадал, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской ГИБДД. Водитель был пьян (0,746 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе).

По предварительным данным, водитель Peugeot во время поворота не справился с управлением, наехал на бордюр, ограждение и женщину с коляской. Машиной управлял 35-летний местный житель, ранее он был лишен водительских прав.

На мужчину составили материалы по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (вождение без прав), ст. 264.1 УК РФ (вождение в состоянии опьянения). «Решается вопрос о составлении материала по ч.1 ст.12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей в связи с ДТП, участником которого он явился»,— добавили в ГИБДД. На владельца автомобиля, жену водителя, составили протокол по ч. 3. ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления машиной лицу бех водительских прав).

Напомним, ранее в Ревде (Свердловская область) водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался от полученных травм на месте до приезда медиков.

Виталий Красиков