В Ревде пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В Ревде (Свердловская область) водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Мужчина скончался от полученных травм на месте до приезда медиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ДТП произошло около 20:40 17 ноября на ул. Металлистов. Предварительно установлено, что водитель двигался в сторону ул. Почтовой и не заметил пешехода, который находился на дороге и был одет в темную одежду без светоотражателей. Прибывшие сотрудники ДПС установили, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,550 мг/л алкоголя. Водитель пояснил, что после работы выпил четыре банки пива объемом по 0,5 л, но с результатами экспертизы был не согласен, ему предложили пройти медицинское освидетельствование.

Водитель ВАЗ имел стаж вождения 13 лет, ранее один раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В отношении водителя составили административные протоколы за отсутствие страхового полиса и за вождение в нетрезвом виде. На месте сотрудники ГИБДД выявили недостатки, такие как недостаточное освещение улицы, уплотненный снег на тротуаре и рыхлый снег у отбойника на проезжей части. В адрес ответственной управляющей компании были направлены замечания.

Личность сбитого пешехода устанавливают, по факту случившегося проводят проверку. В Госавтоинспекции предупредили пешеходов о том, что передвигаться необходимо по тротуару, при его отсутствии - по обочине, не выходя на проезжую часть, двигать при этом нужно навстречу движению автомобилей.

Напомним, за прошлую неделю жители Свердловской области нарушили правила дорожного движения 9,9 тыс. раз. Из них 8,9 тыс. нарушений совершили водители, еще 1 тыс. — пешеходы.

Анна Капустина