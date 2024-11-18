ЦБ снизил курс доллара на 5,41 коп., до 99,94 руб.
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,94 руб. на 19 ноября. Это на 5,41 коп. дешевле предыдущего показателя.
Курс евро уменьшился на 24,66 коп., достигнув отметки в 105,46 руб./€. Официальный курс юаня также снизился на 3,95 коп.— до 13,7597 руб., сообщается на сайте регулятора.
Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.
С середины июня 2024 года из-за санкций США российский ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по сделкам на внебиржевом валютном рынке.
Подробнее о курсе рубля — в материале «Рубль нащупывает границы».