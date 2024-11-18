В Тюмени больного ВИЧ отправили в колонию за попытку изнасиловать врача

Калининский районный суд Тюмени приговорил к четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима 45-летнего больного ВИЧ за попытку изнасиловать врача. Его признали виновным в покушении на изнасилование и нарушении неприкосновенности жилища (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 139 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав в ее пользу 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, 8 октября врач центра СПИД по заявке о розыске пациента, пропустившего лечение антиретровирусными препаратами, пришла в квартиру осужденного на седьмом этаже. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, но вел себя адекватно. Врач, не входя в квартиру, пригласила его на прием и пошла к лифту. Мужчина остановил ее и пригласил домой.

«Попятившись назад, женщина упала на пол, а злодей схватил ее за ремень и потащил в квартиру. Жертва отбивалась руками, ногами и выбила шприц из рук угрожавшего ей пациента. На крики о помощи из двери на лестничной клетке вышел сосед, но злодей заверил его, что "это его девушка, которая впала в истерику"»,— рассказали в суде. Мужчина ударил потерпевшую кулаком по лицу и коленями в живот и по телу. Когда из лифта вышел житель дома, осужденный отпустил врача. Она убежала в служебную машину, где вызвала полицию.

Ранее мужчина был осужден за умышленное убийство и кражу.

Виталий Красиков