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Свердловская область вошла в топ-15 регионов в рейтинге по доходам населения

В Свердловской области во втором квартале 2024 года средний доход на душу населения составил 59,8 тыс. руб., это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Как следует из данных рейтинга «РИА новости», регион занял 14 место в соответствующем рейтинге. На эти деньги можно купить 2,78 фиксированных наборов товаров и услуг.

Виды Екатеринбурга

Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тюменская область заняла 22 место, там средний доход на душу населения составил 49,2 тыс. руб. (+5%). На эти деньги можно приобрести 2,45 наборов товаров и услуг.

Среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тыс. руб. в месяц, что на 8,4 тыс. больше результатов того же периода прошлого года.

По данным аналитиков на конец сентября, Екатеринбург занял 18 место в рейтинге городов России по уровню зарплат. В среднем в первом полугодии 2024 года жители столицы Урала зарабатывали 83,4 тыс. руб., что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Хабарова

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