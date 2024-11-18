Володин пригрозил ответом на решение США одобрить удары вглубь России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если США разрешат Украине удары вглубь России, то РФ в ответ может применить новые системы вооружения, ранее не использовавшиеся на спецоперации. О снятии США запрета на использование дальнобойного оружия 17 ноября писала газета The New York Times. Первый замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер отказался подтверждать эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла. Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ. Это называется эскалация»,— написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале. По словам господина Володина, дальнобойные ракеты Украина уже использует, а расширение радиуса его применения не повлияет на ситуацию на поле боя. Он добавил, что такое разрешение также окончательно разрушит отношения между США и Россией.

После публикации NYT правительство Германии сообщило, что Вашингтон проинформировал Берлин о решении президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобное решение опасным и безрассудным. По его словам, оно повышает уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что удары западным оружием вглубь РФ будут приравниваться к прямому участию НАТО в конфликте.

Подробности — в материале «Ъ» «"Серьезное изменение в политике США"».