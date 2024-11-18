Володин пригрозил ответом на решение США одобрить удары вглубь России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если США разрешат Украине удары вглубь России, то РФ в ответ может применить новые системы вооружения, ранее не использовавшиеся на спецоперации. О снятии США запрета на использование дальнобойного оружия 17 ноября писала газета The New York Times. Первый замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер отказался подтверждать эту информацию.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла. Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ. Это называется эскалация»,— написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале. По словам господина Володина, дальнобойные ракеты Украина уже использует, а расширение радиуса его применения не повлияет на ситуацию на поле боя. Он добавил, что такое разрешение также окончательно разрушит отношения между США и Россией.
После публикации NYT правительство Германии сообщило, что Вашингтон проинформировал Берлин о решении президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобное решение опасным и безрассудным. По его словам, оно повышает уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что удары западным оружием вглубь РФ будут приравниваться к прямому участию НАТО в конфликте.
Подробности — в материале «Ъ» «"Серьезное изменение в политике США"».