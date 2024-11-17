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На курорте «Роза Хутор» высота сугробов достигла 60 сантиметров

К утру 17 ноября в «Роза Хутор» на высоте «Роза пик» (2320м) сугробы достигли 60 см. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

На этой высоте утром было -7°С, ясно. Ветер составлял 1 м/с; видимость 50 км.

На высоте «Роза» (1600 м) было -2°С, ясно. Ветер юго-западный, 1 м/с. Видимость 20 км, высота снега достигала 22 см.

На высоте «Горная олимпийская деревня» (1100м) было -1°С, ясно, штиль, 0 м/с. Видимость составляет 10 км. Аналогичные метеоусловия были на высоте «Роза долина» (560м).

Татьяна Ручкина

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