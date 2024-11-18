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В Екатеринбурге поликлиника №2, где случился пожар, возобновит работу 19 ноября

Завтра со второй смены планируется возобновить прием пациентов в поликлинике №2 в Екатеринбурге (ул. Братьев Быковых, 16/2), сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Помещения уже осушили. Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от поликлиники здании, оказывается в полном объеме в круглосуточном режиме. Пациенты, которые нуждаются в амбулаторной медицинской помощи, могут обратиться в поликлинику №1 ЦГКБ №3 (ул.Бебеля, 160), работающую с 8.00 до 21.00.

Центральная городская больница (ЦГБ) №3 в Екатеринбурге

Центральная городская больница (ЦГБ) №3 в Екатеринбурге

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Центральная городская больница (ЦГБ) №3 в Екатеринбурге

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Двое рабочих, которые пострадали во время пожара, госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Среди пациентов и сотрудников пострадавших нет.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в поликлинике №2 на ул. Братьев Быковых произошло возгорание кровли. Из здания эвакуировали 350 человек, включая 51 медицинского сотрудника и 299 пациентов. Прокуратура начала проверку причин произошедшего.

Валерия Шестопалова

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