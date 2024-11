Иран сбросил Маска

Власти Ирана опровергли информацию о тайных контактах с Илоном Маском для поиска путей нормализации американо-иранских отношений. Дезавуирование публикации The New York Times сопровождается резким ужесточением тона иранских заявлений в адрес США, из которых ушла примирительная риторика президента-реформатора Масуда Пезешкиана. На фоне призывов пересмотреть ядерную и оборонную доктрины для отражения внешней угрозы руководство Корпуса стражей исламской революции потребовало от США выплатить Ирану $1 трлн в качестве компенсации за все годы действия введенных против Исламской Республики американских санкций.

Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Ирвани не встречался с Илоном Маском и не вел с ним никаких тайных переговоров. «Мы категорически опровергаем факт этой встречи, удивлены, что это освещается в американских СМИ»,— выразил недоумение иранский дипломат.

Первоисточником резонансной новости в минувший четверг стала газета The New York Times. Cо ссылкой на двух неназванных иранских чиновников газета сообщила о якобы прошедшей 11 ноября в секретном месте тайной встрече Илона Маска с Амир Саидом Ирвани, которая якобы продлилась больше часа и была названа обеими сторонами «позитивной». По версии The New York Times, Тегеран готов искать пути примирения с США и поэтому контактирует с нужными людьми в команде Дональда Трампа. Одним из таких людей в Тегеране будто бы считают Илона Маска и даже предлагают ему перенести часть своего бизнеса в Иран.

Опровержение иранской стороной ее контактов с будущей администрацией 47-го президента США совпало сразу с несколькими заявлениями Тегерана, свидетельствующими о заметном ужесточении его позиции по отношению к США после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Одним из тех, кто призвал сограждан не отсиживаться в дипломатической обороне, стал заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Шамхани, предложивший будущей администрации США заплатить Тегерану $1 трлн в качестве компенсации за санкции, введенные против Исламской Республики с 1979 года. Он напомнил, что первые американские карательные меры против его страны были введены за несколько десятилетий до того, как в период своего первого президентского срока в Вашингтоне Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе.

После захвата иранскими студентами американского посольства в Тегеране в ноябре 1979 года тогдашний президент США Джимми Картер прекратил закупку иранской нефти, заморозил иранские вклады в американских банках и их зарубежных филиалах, а также запретил продажу Ирану продукции военного назначения. После разрыва дипотношений в апреле 1980 года Вашингтон ввел запрет на экспорт американских товаров в Иран, включая продовольствие и медикаменты, на денежные переводы в эту страну, а также на импорт иранских товаров.

Между тем будущее ядерной сделки, прекратившей свое существование, но теоретически все еще подлежащей реанимации, в преддверии смены администрации в Белом доме вызывает ожесточенные споры как среди США и их западных союзников, так и в самом Тегеране. Как сообщила в конце прошлой недели газета Financial Times, ссылаясь на источники в окружении Дональда Трампа, еще до прихода в Белый дом его команда начала разрабатывать стратегию максимального экономического давления на Иран, чтобы попытаться вынудить его вернуться к ядерной сделке, но уже на новых условиях, которые Тегеран ранее считал для себя неприемлемыми.

«Команда Трампа готовит указы против Тегерана, которые президент сможет издать в первый день своего пребывания в Овальном кабинете Белого дома, в частности для ужесточения санкций против иранского экспорта нефти»,— отмечает газета.

Такими мерами США могут попытаться снизить доходы Ирана от нефти, чтобы помешать ему финансировать свою армию и поддерживать контролируемые им группировки на Ближнем Востоке.

Как пояснил неназванный эксперт в области национальной безопасности, знакомый с планами администрации Трампа, хотя разрабатываемые меры будут рассчитаны на то, чтобы «стабилизировать и нормализовать отношения» между Вашингтоном и Тегераном, условия Белого дома могут оказаться по-прежнему неприемлемыми для Ирана.

Ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран готов рассмотреть вопрос о своем возвращении к ядерной сделке, но для этого необходимо проведение серьезных переговоров. В свою очередь, глава иранского МИДа Аббас Арагчи в конце прошлой недели сообщил о том, что Иран и европейские страны вскоре возобновят переговоры о возвращении к СВПД.

Незадолго до этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран, провел переговоры с руководством страны и осмотрел ядерные объекты в «Фордо» и Натанзе. В ходе встречи с главой МАГАТЭ президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.

Тем не менее поездка Рафаэля Гросси так и не внесла ясность в вопрос о том, в какую сторону в итоге качнется маятник еще не возобновленного переговорного процесса. В Тегеране не исключают новых попыток усиления давления со стороны Запада и предупреждают о готовности пойти на ответные жесткие меры в ядерной области.

«Скоро состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Есть предположение, что там будет принята антииранская резолюция. Если они примут против нас резолюцию, то получат соразмерный ответ Ирана. Мы примем новые меры в отношении нашей ядерной программы, которые им совсем не понравятся»,— предупредил Аббас Арагчи.

В условиях все большей неопределенности вокруг вопроса о ядерном соглашении и демонстрации будущей администрацией США своей решимости строить отношения с Ираном с позиции силы из заявлений Тегерана ушла примирительная риторика президента Пезешкиана. При этом в стране все громче звучат призывы пересмотреть ядерную и оборонную доктрины для отражения нарастающей угрозы со стороны Израиля и США.

Как заявил на этой неделе депутат иранского парламента Ахмад Надери, Тегеран будет вынужден поменять свои ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы, поскольку «другого пути у страны нет». «У Израиля есть неизвестное количество ядерных боеголовок, которые он может в любой момент запустить куда ему вздумается, так что у нас нет причин оставаться без оружия, равного по силе оружию неприятеля. Это не только мое мнение, это также мнение иранского народа»,— отметил Ахмад Надери.

