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Коммерсантъ FM
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Ставропольские депутаты выступили за сохранение курортного сбора

Парламентарии Ставропольского края вышли с законодательной инициативой о продлении «эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» (№214-ФЗ от 29 июля 2017 года), то есть курортного сбора, до 31 декабря 2029 года. Его действие должно закончиться в 2024 году. Депутаты также предлагают увеличить размеры выплат — со 100 руб. до 200 руб. с человека в сутки.

Желание сохранить эксперимент краевые законодатели объясняют тем, что в регионе еще много объектов курортной инфраструктуры, которые требуют ремонта и реконструкции. В пояснительной записке, в частности, говорится, что за период 2018–2024 годов за счет средств, поступивших от уплаты курортного сбора на территориях четырех городов-курортов, «реализовано более 86 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на общую сумму 2 млрд руб.».

В настоящий момент муниципалитеты, «территории которых включены в территорию эксперимента», подготовили перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве и ремонте, а также перечень объектов, которые необходимо построить. Но собранных средств, как следует из пояснительной записки, не хватает на покрытие запланированных расходов. В связи с этим депутаты и предлагают увеличить курортный сбор вдвое.

Авторы поправок уточняют, что курортный сбор не может быть введен на тех территориях, где будет установлен туристический налог.

Федеральный закон о туристическом налоге (№176-ФЗ) был принят Госдумой 12 июля 2024 года. С 1 января 2025 года он должен заменить собой курортный сбор. Решение о его введении принимается на региональном уровне. Причем этот налог будут уплачивать не отдыхающие, а организации, которые предоставляют «услуги по размещению туристов». Ставка налога в 2025 году не должна превышать 1% от налоговой базы — стоимости проживания.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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