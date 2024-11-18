В Ростове два гражданина Украины приговорены к 12 годам тюрьмы за шпионаж

Ростовский областной суд вынес приговор в отношении жителей Херсонской области Максима Махно и Сергея Ткаченко. Фигуранты приговорены к 12 годам лишения свободы по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 5 ст. 33, ст. 276 УК РФ (пособничество в шпионаже). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии суда, Максим Махно установил связь с сотрудниками СБУ. В августе 2022 года он собирал сведения о местонахождении личного состава и техники ВС РФ в Каховке и передавал данные через мессенджер. В октябре 2022 года обвиняемый стал выяснять информацию о местах дислокации подразделений армии России при помощи Сергея Ткаченко. Эти данные также передавались ВСУ.

Максим Махно будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, Сергей Ткаченко – в исправительной колонии особого режима.

Ева Китаева