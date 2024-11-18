Юрий Слюсарь в пять раз увеличил выплату одаренным учащимся донских учреждений культуры

В Ростовской области изменена система поощрения одаренных учащихся детских школ искусств и колледжей сферы культуры. Теперь они единовременно могут получить 25 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал врио губернатора области Юрий Слюсарь, передает пресс-служба регионального правительства.

Ранее размер единовременной выплдапты составлял 5 тыс. руб. Кроме того, увеличено количество стипендиатов – с 15 до 25 человек.

На финансовую поддержку одаренных учащихся в областном бюджете предусмотрено 625 тыс. руб. ежегодно.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал об увеличении региональной единовременной выплаты новым контрактникам Ростовской области до 1,6 млн руб.

Анастасия Казуков